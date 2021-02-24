Çift başlı oğlak, yaşama tutunamadı

OSMANİYE'de yaklaşık 20 yıldır besicilikle uğraşan Şahin Er'in (43) keçisi, çift başlı oğlak dünyaya getirdi. 4 gözü ve 3 kulağı bulunan oğlak, yaşama tutunamadı.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in keçisi, ikiz doğurdu. Yavrulardan birisi normal, diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum sırasında gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde 2 başının, 4 gözünün ve 3 kulağının olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ede Er, "Keçim hamile kalmıştı ve doğum yaptı bugün. Gördüğünüz gibi yavru 2 kafalı, 4 tane gözü var, 3 tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum, çok şaşkınız" diye konuştu.2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL