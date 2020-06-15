Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske, 63 köye dağıtıldı
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Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske, 63 köye dağıtıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kadınlar tarafından üretilen 47 bin maske, kadar 63 köye dağıtıldı.

Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske, 63 köye dağıtıldı
15.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:23

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kadınlar tarafından üretilen 47 bin maske, kadar 63 köye dağıtıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü ürettiği 47 bin maske, Cide Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı 63 köye dağıtıldı. Cide Kaymakamlığı bünyesinde Mart ayında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasının ardından Halk Eğitim Merkezi'nde standartlara uygun maske üretimi yapan gönüllü kadınlar, maske üretimlerine devam ediyor. Üretilen maskeler Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ve beraberindeki ekip ile köylerdeki vatandaşlara dağıtıyor. Dağıtımlar sırasında Kaymakam Açıkgöz, köylerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler götürüyor.

Şu ana kadar vefalı kadınlar tarafından üretilen 47 bin maskeyi ilçeye bağlı 63 köye dağıttıklarını söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "63 köy ve mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın tümüne, ücretsiz maske ve dezenfektanlar ulaştırıldı. Vefalı Kadınlarımız tarafından üretilen, her bir vatandaşımıza özel beşli paketlerde hazırlanmış maskeleri, köy ve mahallerimizde bizzat dağıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yapılan son dağıtımda Velioğlu, Mencekli, Sakallı, Kumköy, Koçlar, Konuklar, Çamaltı, Denizkonak, Uğurlu, Alayüz, Pehlivanlı, Kovanören, Ağaçbükü, Beltepe, Toygarlı, Doğankaya ve Gökçeören köylerimize toplam 15 bin adet maske dağıttık" dedi.

Bugüne kadar toplamda 47 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, "Normalleşme sürecinde maske kullanımı çok daha büyük önem arz ediyor. Biz inşallah 16 Mahalle ve 75 Köyümüzde yaşayan tüm Cideli vatandaşlarımıza ulaşana kadar dağıtım yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatını yerine getirmek adına tüm gücümüzle gayret ediyoruz. İlçemizde nasıl kısa sürede 6 bin 500 gibi rekor bir miktardaki gıda kolisini dağıttıysak, maske dağıtımını da bu titizlikle yapacağız. Vatandaşlarımız artık maskeyi her yerden temin edebiliyorlar. Fakat biz, bu dağıtımlar vesilesiyle doğru maske kullanımı ve maske takmanın önemini ifade etme fırsatı buluyoruz. Hem de bizzat yaptığımız köy ziyaretleri sayesinde tedbirleri yerinde denetleme imkanı elde ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret ettiği köylerde ayrıca vatandaşlarla bir süre sohbette eden Kaymakam Açıkgöz, ziyaretleri esnasında vatandaşın sorun ve taleplerini de dinliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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