Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
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Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

12.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Cide ilçesinde tören düzenlendi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Cide ilçesinde tören düzenlendi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından tüm ülkede olduğu gibi Kastamonu'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Cide'de İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında günün anlam ve önemini belirten şiirler ve kompozisyonlar okundu. Törenin ardından Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ile beraberindeki heyet ve birlikte gaziler derneğini ziyaret etti.

Ayrıca törenlerde Cide ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. - KASTAMONU

Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Cide'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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