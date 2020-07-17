Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede heyelan nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor.

Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor
17.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:17

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede heyelan nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor.

Cide'de Beşevler köyünün yolu heyelan nedeniyle bozuldu. Bunun üzerine Cide Kaymakamlığı tarafından heyelan sebebiyle daralan yol açılarak rotmiks serimi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Vatandaşımızın yollarla ilgili problemlerinin çözülmesi için tüm gücümüzle gayret edeceğiz demiştik. Kısa bir süre önce başlayan sezon açılışına rağmen birçok farklı mevkide çalışma yapıldı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerimiz, tek girişi ve çıkışı olan Beşevler köyümüzde, heyelan sebebiyle daralan yolu açarak, yolda bakım çalışması yaptı. Ardından rotmiks malzeme serimi yapıldı" dedi.

Cide'nin tüm bölgelerinin en hızlı şekilde hizmet alması için ekiplerin, bir an bile durmaksızın çalıştığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, "Tüm vatandaşlarımızdan ricamız sezonun sonuna kadar bizi izlemeleridir. 75 köyümüzün 67'sine bizzat ziyaret gerçekleştirdik. 6 ay gibi kısa bir sürede bunu başardık. Köy ziyaretlerimiz esnasında tam 16 bin 500 kilometre yol aldık. Tüm lokasyonlar da yollarımızın son durumuna vakıfız. Allah'ın izni ile sezon bittiğinde elini vicdanına koyan herkes, Cide'yi adeta bir şantiyeye çevirdiğimize ve önemli hizmetler yaptığımıza şahit olmuş olacak inşallah" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti Güncel
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması 'Yok artık' dedirtti
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ozan Güven Dilan Çıtak Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Burak Yılmaz Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 17:18:56. #1.15#
title