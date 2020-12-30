Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı

Ciddi sağlık sorunları yaşadığı için "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ameliyat olacağı için bir süreliğine ayrıldı. Bugün yayınlanan bölümde veda konuşması yapan Serengil, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Seren Serenngil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü isim, tehlikeli bir ameliyat olacak.

CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

Söylemezsem Olmaz programının bugün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söyledi. Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.

AMELİYAT ÖNCESİ KÖPEKLERİYLE VEDALAŞACAK

Bircan Bali ise Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi. Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, bir süredir birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.

"AMELİYAT OLMAZSAM YAZA SAĞ ÇIKMAZMIŞIM"

Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görürken Instagram'dan paylaşım yapan Seren Serengil, iyileşmek için geri dönüşüm ameliyat olması gerektiğini belirterek şunları söylemişti: "46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."