Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aile bağlarını mizahi bir dille işleyen "Cici Babam", samimi anlatımıyla seyirciyi hem güldürüyor hem duygulandırıyor. Film hakkında bilgi edinmek isteyenler için konusu ne, kimlerin rol aldığı ve hangi sahnelerle öne çıktığı gibi merak edilen ayrıntıları sizin için derledik.

CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU

Üç yetişkin kardeşin hayatı, babalarının vefatıyla derinden sarsılır. Her biri annelerine sıkı sıkıya bağlı olan bu kardeşler, bir süre sonra annelerinin hayatında yeni birinin belirmesiyle şaşkına döner. Babalarının yerini bir başkasının doldurmasını istemeyen kardeşler, yeni gelen cici babaya karşı mesafeli dururlar. Bu durum, aile içinde büyük bir karmaşaya yol açar.

Annesinin yanında yer edinmeye çalışan cici baba ise kendini sevdirebilmek için çaba gösterir. Ancak kardeşler bu durumu kabullenmekte zorluk çeker ve anneleriyle onun arasını bozmak adına gizli planlar yapmaya başlar. Bambaşka bir dünyadan gelmiş gibi görünen cici baba ile inatçı kardeşlerin yolları sık sık çatışır. Acaba bu iki taraf, bir şekilde ortak bir zeminde buluşmayı başarabilecek midir?

CİCİ BABAM OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde izleyicilerin sevdiği üç başarılı isim yer almaktadır. Oyuncu kadrosu şu şekilde:

Onur Atilla

Özgün Aydın

Onur Buldu

Bu üç isim filmdeki kardeş rollerini canlandırarak, hem komik hem de dokunaklı sahnelerle izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

CİCİ BABAM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

"Cici Babam" adlı yerli komedi filmi, 2018 yılında sinema izleyicisiyle buluşmuştur. Film ilk olarak 20 Nisan 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Çekimlerin kesin tarihleri açıklanmamış olsa da, prodüksiyon sürecinin 2017–2018 yılları arasında tamamlandığı tahmin edilmektedir.

Filmin çekimleri büyük oranda Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Muğla'nın çeşitli bölgeleri de farklı sahnelerde fon olarak kullanılmıştır. Filmdeki doğal güzellikler, Ege atmosferini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.