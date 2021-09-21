Çiçekdağı ve Akçakent'te 11 kilometre köy yolu tamamlandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde 11 kilometre köy yolu yapımının tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Akçakent ilçesi Yetikli ve Çiçekdağı ilçesi Boğazevci köylerini birbirine bağlayan 10 kilometre yol ile Çiçekdağı ilçesi Devreceli köyü 1 kilometre yoluna ikinci kat sathi kaplama asfalt seriminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerindeki köylerin yol yapım çalışmalarının 2021 yılı programı kapsamında tamamlandığını belirtti.

Yılmaz, "İlimizde bulunan tüm köylerimizin en iyi ve en kaliteli hizmeti alması için İl Özel İdaresi olarak yoğun bir tempoyla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yol yapım çalışmaları biten Akçakent Yetikli ve Çiçekdağı Boğazevci ve Devreceli köylerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yol yapım çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.