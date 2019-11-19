Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş göreve başladı

19.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:47

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan son kararnameyle, Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesine atanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş görevine başladı.



Çözüm odaklı bir görev anlayışı içinde olacağını ifade eden Kaymakam Karakaş, "Çiçekdağı'nda güzel işlere imza atmak için çalışacağız. İnşallah daire amirlerimizle birlikte beraber çalışarak ilçeye elimizden gelen katkıyı, imkanı sunmaya çalışacağız. Hayırlı ve iyi olan şeyleri devam ettireceğiz. Çiçekdağı için güzel işler yapmak nasip olur"dedi.



Orhan Gazi Karakaş, 1993 yılında Sakarya İli Adapazarı İlçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Sakarya'da tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında 7. ve 8. Dönem Sakarya İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilerek Sakarya İlini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1 yıl süreyle Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Dil Eğitimi aldı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra 24.07.2017 tarihinde Aydın Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Aydın Valiliği'nde İl Merkez Stajını, Osmaniye İli Düziçi Kaymakamlığı'nda 1. Dönem Kaymakam Refikliği Stajı ve Sakarya İli Arifiye Kaymakamlığı'nda 2. Dönem Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Daha sonra 8 ay süre ile Bolu ili Göynük ilçesinde Kaymakam olarak görevlendirildi. Akabinde Bakanlık Merkez Stajı kapsamında Ankara'da dil eğitimi kursuna katıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Teftiş Stajını tamamladı. 8 ay süreyle gittiği İngiltere'de dil eğitimi aldı ve İngiltere'deki idari sistemle ilgili çalışmalarda bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlamasının ardından Bakanlık Makamının 25.10.2019 tarihli Onayı ile Kırşehir'in Çiçekdağı Kaymakamlığı görevine atandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA