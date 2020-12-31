Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı
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Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı

31.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:21
Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı

ANTALYA'da sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu bölgede sürücülere çiçek ve cevşen (dua metni) satışı yapan iki grup arasında 'mıntıka' kavgası çıktı.

ANTALYA'da sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu bölgede sürücülere çiçek ve cevşen (dua metni) satışı yapan iki grup arasında 'mıntıka' kavgası çıktı. Çiçek satıcısı 2'si kadın 5 kişi, cevşen satan Fikret Solaklar (60) ile oğlu Murat Solaklar'ı (35) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu bölgede sürücülere cevşen satan Fikret Solaklar ve oğlu Murat Solaklar ile 2'si kadın 5 çiçek satıcısı arasında, 'mıntıka' yüzünden tartışma çıktı. Tarafların tartışması kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fikret Solaklar sırtının iki yerinden, oğlu Murat Solaklar ise göbek, göğüs ve sağ bacağından bıçaklandı. Baba- oğul, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.Olayın ardından otomobille kaçan 5 şüpheliden, 2'si kadın, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdüğü bildirildi.


Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı
Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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