Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında? Çiçek Dilligil nereli, mesleği nedir? Çiçek Dilligil biyografisi!
Çağla İle Yeni Bir Gün programına Bora Öztoprak ve eşi oyuncu Çiçek Dilligil konuk olmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında? Çiçek Dilligil nereli, mesleği nedir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi nedir?
Çağla İle Yeni Bir Gün programına Bora Öztoprak ve eşi oyuncu Çiçek Dilligil konuk olmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında? Çiçek Dilligil nereli, mesleği nedir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?
Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak(d. 5 Haziran 1969, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Tövbeler Olsun- 2020
Sil Baştan - 2014
Harem - 2012
Balıketi - 2006
Avrupa Yakası - 2004
Çaylak - 2003
Aşk Olsun - 2003
Kuzenlerim - 2002
Babamı Arıyorum - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Eltiler - 1997
Yüzleşme - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Kaygısızlar - 1994
Acı Yıllar - 1989
Dudaktan Kalbe - 1988
Minik Cadı - 1975