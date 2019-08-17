Çiçek alan Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

17.08.2019 13:19

KARABÜK'te yaşayan Faruk Ceylan (27) iş yerine çiçek almak için gelen ve daha sonra sosyal medyadan tanıştığı Zambiyalı Nicole Mkandawire (25) ile Türk geleneklerine göre bir düğünle evlendi.

Kentte çiçekçilik yapan Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almaya gelen Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Zambiyalı Nicole Mkandawire'ye aşık oldu. Nicole kendisini beğenen ve konuşmak isteyen Faruk Ceylan'ın isteğini kabul etmeyerek iş yerinden ayrıldı. İstanbul'a yerleşen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan bulduğu Nicole Mkandawıre ile görüşmeye başladı. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole Mkandawıre ile dünya evine girdi. Ceylan çifti düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girerken Nicole Mkandawire'in yakınları ise düğün sırasında istek parçalarda bulundu. Oyun havaları ile oynanan düğünde Zambiya şarkılarıyla da dans edildi. Gecenin geç saatlerine kadar düğün sonunda çift daha sonra gelin arabasıyla İstanbul'a hareket etti.

Gelinin kayınpederi Sadık Ceylan ise Zambiyalı gelini için "Çok sevindim, çok iyi bir insan. Kızımız Türkçe biliyor. Anlaşabileceğiz. Annesi İngilizce öğretmeni. Kızıyla anlaşacağız" dedi.

İLK DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM

Kayınvalide Melahat Ceylan ise "İlk duyduğumda şok oldum. 'Acaba nasıl olur?' dedim. Yabancılarım dedim. Ama onu tanıdıkça onu sevmeye başladım. Çok iyi birisi, saygılı. Bize devamlı anne ve baba diyor. Bize güzel davranıyor. Mutluyuz. İnşallah ömür boyu böyle gider. Güzel bir yuva olur ömür boyu" diye konuştu.



Kaynak: DHA