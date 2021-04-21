Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
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Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | Güncel

Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor.

Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor.

Hilal beldesi erguvanlarla süslendi. Erguvan mevsimi beldede kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beldenin farklı yerlerinde toplu olarak kendiliğinden yetişen erguvan ağaçları hem kokusuyla hem rengiyle hem de manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Beldenin farklı noktalarında çiçek açan erguvan ağaçları drone ile havadan görüntülendi. Erguvan ağacı beldeye gelen ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor, görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor.

Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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