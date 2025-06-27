Çiçek Abbas filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çiçek Abbas filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çiçek Abbas filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çiçek Abbas filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çiçek Abbas filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çiçek Abbas konusu, özeti ve Çiçek Abbas oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çiçek Abbas filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çiçek Abbas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çiçek Abbas filmini izleyecek olanların merak ettiği Çiçek Abbas konusu nedir, Çiçek Abbas oyuncuları kimler ve Çiçek Abbas özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir minibüste muavinlik yapan Abbas, dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise çıkarcı biridir. Şakir'in evleneceğim diye oyaladığı kız, Abbas'a ilgi duyar. Ancak Şakir, sevgilisinin muavinle böyle bir ilişkiye girmesini hazmedemez.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin

Tür : Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1982 (79 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Eylül 1982 Çarşamba

Senaryo : Yavuz Turgul

Çiçek Abbas Nerede Çekildi: Çiçek Abbas Filmi 1982 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtine bağlı Karadolap mahallesinde çekilmiştir. Çiçek Abbas Filmi Oyuncuları: Filmde İlyas Salman, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda, Ahmet Mekin ve İhsan yüce gibi birçok usta isim yer almıştır

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film 1982 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtine bağlı Karadolap mahallesinde çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı

Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.