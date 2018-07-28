Çiçeği Burnunda Baba Tarkan'dan Eşine Büyük Jest: Emzirme Koçu Tuttu

Geçtiğimiz günlerde kızı Liya'yı kucağına olan Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na büyük bir jest yaptı. Kızı Liya'nın ve eşinin rahatı için hiç bir şeyden kaçınmayan megastar, Pınar Tevetoğlu'na emzirme koçu tuttu.

EMZİRME SÜRESİNCE YARDIMCI OLACAK

Posta'nın haberine göre Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun Liya adını verdiği kızları 20 gün önce Almanya'da dünyaya geldi. Tarkan ilk kez anne olan eşi Pınar Hanım'a yardımcı olması için özel emzirme koçu tuttuğu bilgisi alındı. Bu koç, Pınar Hanım'ın kızı Lidya'yı emzirirken yaşadığı sorunları çözmenin yanı sıra, anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretiyor.