Çiçeği Burnunda Anne Kıvılcım Ural'dan Doğum Sonrası İlk Poz
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde kızını kucağına alan Kıvılcım Ural, doğum sonrası ilk kez görüntülendi.
Kıvılcım Ural ve çocukluk aşkı Kaan Tangöze'nin kız bebekleri geçtiğimiz haftadünyaya geldi. Ünlü rockçı Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, geçen hafta doğan kızlarıyla önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
KIZLARINI GEZMEYE ÇIKARDILAR
Güzel havayı fırsat bilen çift kızlarını gezdirdi. Rockçı'nın eski eşi Seçkin Piriler'den olan büyük oğlu Hakan'ın küçük kardeşine ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.
KASIM AYINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ
Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.
YORUMLAR (4)
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sonuçta evlenmiş kızı yarıyolda bırakmamış adam gibi adamCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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eski eşi ne kadar da üzülmüştür şimdi. . . ne diyelim ki kıvılcım gülücükler saçarken eskisi şimdi ağlıyor :(((Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evlilik dışı hmm bozun türkiyemizin ahlakini aile evlilik birliğini bozun,,Cevap Yaz 7 Yayından KaldırALİ: İnsanlar Allaha bağlıdır kullara değil rabbimin kuralları bellidir ahlak kişinin kendine yakıştırsığıdır1 1 Yayından Kaldır