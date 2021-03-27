Cıbıltepe'de martta kar yağışı altında kayak keyfi
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Cıbıltepe'de martta kar yağışı altında kayak keyfi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Cıbıltepe'de martta kar yağışı altında kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, hafta sonunu fırsat bilenler kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, hafta sonunu fırsat bilenler kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Cıbıltepe, beyaz örtüyle kaplı sarıçam ormanları, kristal kar yapısı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı merkezde hafta sonu yoğunluk oluşturan turistler, kayak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, son bir hafta içerisinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar yağışıyla kayak sezonunun uzadığını ifade eden Sönmez, "İkinci etap pistlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti, inşallah bu sezonu da kazasız belasız bitiririz." dedi.

İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı da Sarıkamış'ın doğal güzelliklerinden bahsederek, "Bu mükemmel kar ve doğada gelen misafirlerimiz kayağın keyfini çıkarıyor. Umarız nisan ayı da böyle güzel geçer." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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