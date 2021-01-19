CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti
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CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti

19.01.2021 22:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:56

Donald Trump ile göreve geldiğinden bu yana gerginlik yaşayan CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti.

Trump ile ilişkisi giderek gerginleşen Haspel, salı günü Merkezi Haberalma Örgütü CIA'den ayrıldığını açıkladı.

CIA'dan yapılan açıklamada, "CIA işgücü, Direktör Haspel'e Amerikan halkına 36 yıllık özel hizmeti için teşekkür ediyor. Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz." ifadeleri kullanıldı.

CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti
CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti
Haber Yorumları (1)
TÜRKOS: dere geçerken at değiştirilmez , demişlerdi bize
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