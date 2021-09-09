CIA Direktörü Burns, Afganistan'daki durumu görüşmek için Pakistan'da

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Afganistan'daki son durumu görüşmek üzere Pakistan'a geldi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Afganistan'daki son durumu görüşmek üzere Pakistan'a geldi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, CIA Direktörü Burns, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ve Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid ile Ravalpindi'de görüştü.

İki ülke arasındaki karşılıklı çıkarlar, bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki son durumun ele alındığı ???????toplantıda Pakistan'ın bölgede barış ve Afgan halkının istikrar ve müreffeh geleceği için uluslararası partnerleriyle iş birliğine kararlı olduğu yinelendi.

CIA Direktörü Burns, başarılı tahliye operasyonu ve bölgesel istikrar için çabalar dahil olmak üzere Pakistan'ın Afganistan'daki rolünü takdir etti.

Burns, Pakistan'a gelmeden önce Hindistan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı