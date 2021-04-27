CHZ coin yorum: CHZ (Chiliz) yükselişe geçti! İşte CHZ coin analizi - 27 Nisan
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CHZ coin yorum: CHZ (Chiliz) yükselişe geçti! İşte CHZ coin analizi - 27 Nisan

CHZ coin yorum: CHZ (Chiliz) yükselişe geçti! İşte CHZ coin analizi - 27 Nisan
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

CHZ coin fiyatı Bitcoin'in sert düşmesiyle beraber çakıldı. Altcoin piyasası, hafta sonu yaşanan düşüş trendinden sonra toparlandı. Altcoin piyasası, geçen hafta sızan ezici düşüş baskısı nedeniyle önemli kayıplar gördükten sonra son 24 saat içinde yükseliyor. XRP, CHZ ve Doge'deki, kısa vadeli kazançlar oldukça ümit vaad ediyor ve yüzde 12'ye kadar kendi fiyat dalgalanma gördük. CHZ (Chiliz) yükselişe geçti! İşte CHZ coin analizi - 27 Nisan

CHZ (CHİLİZ) COİN YORUM - 27 NİSAN

Chiliz şu anda CoinMarketCap listesinde 52. sırada yer alıyor ve şu anda 2,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0,44 dolardan işlem görüyor. Madeni para, son 24 saatte fiyat artışını yüzde 12'ye yakın gördü ve direnci 0,46 dolar civarında test etmeye yakındı. Bir trendin tersine dönmesi durumunda 0,39 $ 'lık güçlü destek de var.

Bollinger Bantları daraldı ve piyasanın şimdi Nisan ayının ilk günlerine kıyasla daha az dalgalı olacağının sinyallerini verdi. RSI göstergesi aşırı alım bölgesine doğru ilerliyordu ve kısa vadeli kazançların güçlü olasılığını gösteriyordu.

Önemli Destek ve Direnç Seviyeleri

Chiliz (CHZ) fiyatı haberimizin hazırlandığı sırada 0.45 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve 0.50 dolar barajını aşmak için güç topluyor. Uzmanlar yukarı yönlü bir fiyat kırılması için 0.60 dolarlık kritik direnç seviyesini işaret ediyor. CHZ, bu seviyeyi en son 16 Nisan tarihinde görmüştü ve bu seviyede yakalanan ivme ile fiyat 0.80 dolara kadar tırmanmıştı. Nitekim fiyat bu seviyelerde korunamasa da 0.60 doların önemli bir kırılma noktası olduğu gözler önüne serildi.

Öte yandan olası bir düşüş senaryosunda CHZ adına kritik direnç seviyesi 0.36 dolar olarak kaydedildi. Ancak boğalar bu seviyede güçlü bir savunma hattı kurmuş durumda ve fiyat henüz 0.36 doların altına sarkmadı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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