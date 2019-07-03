Chrome'a, İnternet Alışverişlerini Kolaylaştıracak Yeni Bir Özellik Geldi

Şu ana kadar Google Chrome'a kredi kartı detayları girildiğinde sık kullanılanlar, şifreler ve ayarlar ile birlikte kaydedilebiliyordu. Bu yöntemin dezavantajı ise farklı cihazlardan de bu bilgilere erişiminin sağlanabiliyor olmasıydı.

Google; yeni sisteminde Chrome otomatik tamamlamayı, daha önce Google hesabınızda kullandığınız kart bilgileri ile otomatik olarak tamamlıyor. Bu sistemde kart bilgileriniz Google hesabına senkronize edilmiyor. Bilgiler tarayıcı üzerinde kaydediliyor.

Yeni özelliğin çalışması için Google hesabınıza Chrome'dan giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza bağlı sık kullanılanlar ve diğer ayarlar ile birlikte senkronize edilmeyen kart bilgisi, alışveriş yaparken tanımlı kart bilgisi alanlarını seçtiğinizde bilgileri otomatik tamamlıyor.

Yeni sistem, bir reklam görüp tıkladıktan sonra satın alma işlemi arasındaki süreci kısaltacak.