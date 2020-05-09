CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez

CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında CHP yönetimini %25'lik oya razı olmakla ve daha fazlasını istememekle eleştirdi. Bayrakçı, "Bu 25'i sürdüren adamlar orada oldukça bu parti 1 gram ileri gidemez, 26 olamaz. Vallahi billahi üzülüyorum" dedi.