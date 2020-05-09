CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
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CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez

CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
09.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:39

CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında CHP yönetimini %25'lik oya razı olmakla ve daha fazlasını istememekle eleştirdi. Bayrakçı, "Bu 25'i sürdüren adamlar orada oldukça bu parti 1 gram ileri gidemez, 26 olamaz. Vallahi billahi üzülüyorum" dedi.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir canlı yayında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Bayrakçı, CHP'nin yanlış yönetildiğini belirterek, "25 senedir yüzde 25 alıyorsun. Yeter, yüzde 25'i artık rüyamda görmeye başlayacağım" dedi.

Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunumuyla ekrana gelen Akıl Çemberi programının konuğu oldu.

"BU ADAMLAR OLDUKÇA PARTİ 1 GRAM İLERLEYEMEZ"

Bayrakçı, "25 senedir yüzde 25 alıyorsun. Bu yüzde 25'i arttıracak adamları partiye getirmiyorlar. Oy oranını aynı oranda tutan adamlar partide görev alıyor. Gece, gündüz yüzde 25 alıyorsunuz. 3 puan fazla alsın diye seçmen ve delegeler ölüp ölüp diriliyor. 25'i neredeyse rüyamda göreceğim. Bu 25'i sürdüren adamlar orada oldukça bu parti 1 gram ileri gidemez, 26 olamaz. Vallahi billahi üzülüyorum" dedi.

MUHARREM İNCE DE AYNI KONUDA ELEŞTİRMİŞTİ

Bayrakçı'nın 'yüzde 25' çıkışı CHP'li Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralayarak, "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi.

CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez

Politika Manşet

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