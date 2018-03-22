CHP Tekirdağ Saray İlçe Başkanı Görevinden Uzaklaştırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Yönetimi, Saray ilçesi İlçe Başkanı Demir Ali Demirel'i görevinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesi CHP İlçe Başkanı Demir Ali Demirel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir habere yaptığı yorumda "İl Başkanı yalan söylüyor" ifadesini kullandı. Demirel, sosyal medya üzerinden kullandığı ifade sonrası hakkında başlatılan disiplin süreci sona erinceye kadar il yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Saray İlçe Başkanlığı görevini İlçe Sekreteri Erol Gürler'in yerine getireceği açıklandı. - TEKİRDAĞ