CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Futbolu ayrı tutarak basketbolu, voleybolu, yüzmeyi, kampçılığı, kayağı, golfü, bütün tamamını alarak sporun her dalını geliştirmemiz ve çocuklarımızın bu konuda eğitimini sağlamamız gerekiyor." dedi.



Cankurtaran, Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir'den gelen parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen CHP Spor Kurulu Doğu Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sporun yaşamın her alanında olduğunu dile getirdi.



Yer ve zaman bulunamadığı gerekçesiyle sağlığın vazgeçilmezi sporun ihmal edildiğini söyleyen Cankurtaran, şöyle konuştu:



"Spor sadece sağlıklı bedene sahip olmak aktivasyonunun ötesinde birlik, beraberlik anlayışının simgesi olmuş, tarih boyunca insanların kesintiye uğratmadığı, vazgeçmediği evrensel bütünleştirici bir kavram olarak kendini var etmiştir. Tabii spor kültürü deyince, bütün dünyada da eğilim orada, sadece futbolu anlamamak gerekiyor. Evet futbol olmazsa olmazımız ama spor kültürünün de tamamen futbol içine hapsedilmemesi gerekiyor. Ayrıca spor kültürü sadece futbola hapsedildiğinde, o çeşitliliği, o zenginliği kaybetmemize sebep oluyor. Futbolu ayrı tutarak basketbolu, voleybolu, yüzmeyi, kampçılığı, kayağı, golfü, bütün tamamını alarak sporun her dalını geliştirmemiz ve çocuklarımızın bu konuda eğitimini sağlamamız gerekiyor. Ancak doğru bir spor kültürüyle tanınan bir ülke olabilmemiz için kültürü de doğru yetiştirmemiz gerekiyor."



Kızılırmak Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Cemal Kaman'ın Divan Başkanlığında düzenlenen programda katılımcılar antrenör eşliğinde spor hareketleri de yaptı. Konuşmaların ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran'a, Yürüyen Köşk maketi ile köşkün bulunduğu bahçedeki çınar ağacının yaprağını hediye etti.