CHP Şişli mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı miting, 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Şişli – Halaskargazi Caddesi üzerindeki Cevahir AVM önünde düzenlenecek. Etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yolladığı mektup da okunacak.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN MİTİNG ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Milletin İradesine Sahip Çıkıyoruz" mitinginin bu hafta gerçekleştirilecek İstanbul etabının adresini açıkladı. Çelik, tüm İstanbulluları mitinge katılmaya davet etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sözleriyle vatandaşlara birlik çağrısında bulundu.

MİTİNGİN DETAYLARI

CHP İstanbul İl Başkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde, 15,5 milyon oyun temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın 200 gündür süren haksız ve hukuksuz tutukluluklarına karşı bir aradayız."

Tarih : 8 Ekim Çarşamba

Saat : 20.30

Yer : Şişli – Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM önü