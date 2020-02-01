CHP Siirt İl Başkanlığına Bilek yeniden seçildi
CHP Siirt İl Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek yeniden getirildi.
01.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:36
CHP Siirt İl Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek yeniden getirildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda oyların tamamını alan Bilek, başkan seçildi.
Bilek, "Partimizi iktidar yapana kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Kongreye CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.
Kaynak: AA