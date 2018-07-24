CHP PM Üyesi Zeki Kılıçarslan'dan, Safiye İnci Çıkışı: Tutuklanmaması Gerekirdi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanmasını istedi.

"TUTUKLANMAMASI GEREKİRDİ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanan Safiye İnci için CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Tutuklanmaması gerekirdi. Devlet kurucusuna küfür etmek yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilirdi" diyerek, tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

"BEKAROĞLU CHP'NİN EN SOL KANADINDA"

CHP'li Kılıçaslan, Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için Muharrem İnce'nin kaybettiğini söylediği için tartışılan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu için, "Bekaroğlu partinin en sol kanadında. Bekaroğlu ekonomik olarak komünizme yakın bir şeyi savunuyor" yorumunu yaptı.