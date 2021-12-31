CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüste arama yaptı. Ekiplerin 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği aracın CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait olduğu belirlendi.

İL BAŞKANININ İKİ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Araçtaki Ç.A. ve kardeşi M.T.A. ekiplerce gözaltına alındı. İki şüphelinin CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI OLAN İKİ KARDEŞ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, zanlılardan M.T.A'nın uyuşturucu ticareti, Ç.A'nın da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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