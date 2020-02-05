"CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle...
MHP genel Merkezi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları suç duyurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:55
MHP genel Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları suç duyurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA