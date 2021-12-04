CHP'nin mitingine kaç kişi katıldı? 4 Aralık CHP Mersin mitingine toplam kaç kişi katılmıştır? Resmi açıklama geldi mi?
CHP'nin 4 Aralık Cumartesi günü düzenlediği Mersin mitingine kaç kişi katıldı merak edilmişti. Konu hakkında valilikten son dakika açıklaması yapıldı. Peki, CHP'nin mitingine kaç kişi katıldı? 4 Aralık CHP Mersin mitingine toplam kaç kişi katılmıştır? Resmi açıklama geldi mi? İşte resmi rakamlar...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta erken seçim çağrısında bulunmak amacıyla meydanlara inme kararı almasının ardından ilk mitingini Mersin'de gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen 'Milletin Sesi' mitingindeki kalabalık dikkat çekerken, meydanlarda kaç kişinin olduğu tartışma konusu olmuştu. Peki, CHP'nin mitingine kaç kişi katıldı? 4 Aralık CHP Mersin mitingine toplam kaç kişi katılmıştır? Resmi açıklama geldi mi?
CHP'nin erken seçim çağrısıyla düzenlediği Mersin'de mitinge ne kadar kişi katıldığı tartışmalara konu olmuştu. Mersin Valiliği, mitinge yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldığını ve olaysız şekilde tamamlandığını açıkladı.
Mersin Valiliği tarafından Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi. "Milletin Sesi Mitingi"ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.
Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki mitingine ilişkin "Bu kadar kişiyi toplayamadın, rakamlar elimizde. Bir Mersin'deki kalabalığa bakın, bir de Siirt'e" dedi.
Kılıçdaroğlu ise akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mersin mitinginden elimde rakamlar var" demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?" ifadelerini kullandı.
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