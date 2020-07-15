15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı
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15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı

CHP'nin "davet edilmediler" dediği 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Meclis Başkanı Şentop'un davetlisi olarak TBMM'deki anma törenine katıldı. Gazi ve şehit yakınları, Meclis'teki şehitler anıtına karanfil bıraktı. Anma programına Meclis'teki partilerden sadece CHP katılmadı.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı
15.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un davetlisi olarak TBMM'deki 15 Temmuz törenine gelen şehit, gazi ve yakınları Şentop'la görüştü. Gazi ve şehit yakınları TBMM'deki şehitler anıtını ziyaret ederek anıta karanfil bıraktı. CHP'nin katılmadığı törene AK Parti, HDP, MHP ve İYİ Parti'den isimler iştirak etti.

Gazi Meclis'te olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi yakınları yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Bugün burada hem sevinç hem de hüznü beraber yaşıyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın. Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da davetleri için teşekkür ediyoruz."

CHP'nin 'davet edilmediler' dediği 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'deki anma törenine katıldı

CHP, GAZİLERİN DAVET EDİLMEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz anma törenine katılmadı. Partinin grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan açıklamada, törene katılmama gerekçesi olarak, 15 Temmuz gazilerinin Meclis'e davet edilmediği iddiası gösterilmişti.

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