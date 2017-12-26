CHP Milletvekili Demirtaş'tan Ziyaret

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, ilçe yöneticileri ve partililer tarafından karşılanan Demirtaş, ziyarette yaptığı açıklamada, yeni seçilen yöneticilere başarı temennisinde bulundu.



Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ve birlik beraberlik içerisinde CHP'yi iktidara taşımak zorunda olduklarını belirten Demirtaş, yeni seçilen ilçe başkanı Sertan Ocakçı ve ekibini kutladığını kaydetti.



Ziyarette ülke ve ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.