CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran merkezli deprem nedeniyle, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradı.

23.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:50
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı

(CHP) Genel Başkanı , İran merkezli nedeniyle, Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradı.

Deprem sonrası Van'da meydana gelen hasar ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bilmez'den detaylı bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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