CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti. Hala Özdağan yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.
TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.
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