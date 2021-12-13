CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi - Haberler
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti. Hala Özdağan yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.

TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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