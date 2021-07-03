CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı dikkat çeken bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videosunda hakkındaki fezlekeye ilişkin, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video yayınlayarak, gençlere seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bu sefer de hakkındaki fezlekelere ilişkin bir video yayınlayarak, kendisinin hapse atılmasının istendiğini söyledi.

"ÖDENECEK NE BEDEL VARSA BAŞIM ÜSTÜN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşım: Beni tutuklamak istiyorlar

Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"ÖNÜME MERMİ ATTILAR, BU ÜLKEDE YAŞANMAZ" DEMEDİM

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü

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