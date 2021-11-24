Kılıçdaroğlu seçim havasına girdi! Meydanlara iniyor, startı vereceği ili de belirledi

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından muhalefet liderlerinden ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir süredir erken seçim çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şimdiden meydanlara ineceğini duyururken ilk mitingin Mersin'de olacağını söyledi.

"MUTFAKLARIMIZDA BÜYÜK BİR YANGIN VAR"

Kılıçdaroğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kifayetsiz Erdoğan'ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

"İLK MİTİNGİMİZ MERSİN'DE"

Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: "Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek." Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımları;

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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