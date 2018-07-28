CHP Lideri Kılıçdaroğlu Konya'da cenazeye katıldı

KONYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden partisinin eski Konya il başkanlarından Mehmet Ali Ünal'ın cenazesine katıldı.

CHP'nin bir önceki dönem Konya il başkanı 74 yaşındaki Mehmet Ali Ünal kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Ünal'ın cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Haluk Koç, Konya milletvekili Abdüllatitif Şener, eski il başkanları, milletvekilleri, partililer ve yakınları katıldı.

Üç çocuk babası Ünal, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazının ardından beraberindeki heyetle Ankara'ya gitmek üzere Konya'dan ayrıldı.