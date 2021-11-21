CHP lideri Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yaptığı pazar alışverişinin görüntülerini paylaştı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Alışveriş sırasında pazarcı esnafı ile sohbet de ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" dedi.
Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya Çukurambar'daki evlerine yakın kurulan halk pazarına gitti. Kılıçdaroğlu, eşiyle yaptığı alışveriş sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
"KORKUYA MAHAL YOK, ÇÖZECEĞİZ İNŞALLAH"
Kılıçdaroğlu, fotoğraflarla, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.
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