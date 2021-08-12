CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. CHP liderinin teyzesi, cumartesi günü Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü'nde toprağa verilecek.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teyze acısıyla sarsıldı. Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti.
CUMARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
ANKA'nın haberine göre Fecire Işık'ın bir süredir Tunceli'de tedavi gördüğü öğrenildi. Fecire Işık 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü'nde toprağa verilecek.
EŞİ TUNCELİ'YE GİDİYOR
Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da cenaze törenine katılmak için yarın Tunceli'ye gideceği öğrenildi.