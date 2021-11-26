CHP'li vekili dinleyen Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için talimat verdi

İnfaz koruma memurları ve itfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için yoğun çalışma yürüten Chp İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM'de konuyu yine gündeme getirdi.

TEKLİFİ BAHÇELİYE SUNDU

TBMM Genel Kurulu'nda dün Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçimleri sırasında, CHP Grup yönetiminden izin alarak Mhp sıralarına giden Sertel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. CHP'li Atila Sertel, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen infaz ve koruma memurlarının 'emniyet hizmetleri sınıfına' dahil edilmesi için verdiği kanun teklifi ile itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi önerisini anlattı. Bahçeli ile Sertel arasındaki görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Görüşme sırasında Sertel, önerilerine destek olmaları için konuyu Bahçeli'ye sundu.

BAHÇELİ: SİYASET ÜSTÜ GÖRÜLMELİ

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç ve gruptaki arkadaşlardan izin aldım. Gitmemde sıkıntı olmayacağını söylediler. MHP sıralarına gittim. 'Merhaba Sayın Genel Başkan, bir konuyu arz etmek istiyorum' dedim. İnfaz koruma memurlarının, son derece ağır şartlarda, canlarını ortaya koyarak cezaevlerinde güvenliği sağladığını, ancak büro memuru olarak değerlendirildiklerini anlattım. Bu konudaki sıkıntının giderilmesi ve infaz koruma memurlarının güvenlik sınıfına alınması için verdiğim kanun teklifinin ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini, bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyledim. Aynı işi yapan sözleşmeli ve kadroluların maaş farkını da gündeme getirdim. Eğer benim kanun teklifimde bir eksiklik varsa sizin arkadaşlarınız düzeltsin. Siz bir teklif hazırlayın biz onay verelim dedim. Kendisi bana hak verdi. Hatta bu konunun 'siyaset üstü görülmesi' gerektiğini söyledi. Hemen yanındaki MHP Grup Başkanvekiline ve kurmaylarına talimat verdi. Bu konuyu hızla çalışmalarını istedi. İtfaiyecilerin sorunlarını da konuştuk. İtfaiyeciliğin dünyanın her yerinde meslek olarak kabul edildiğini, ancak bizde 'itfaiyecilik meslek okulları' bile açılmasına rağmen itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmediğini anlattım. Hatta, asgari ücretle, taşeron çalışan itfaiyeciler olduğunu söyledim. Bu konuda da kendisi bana hak verdi. Hatta, 'bizde tulumbacılardan beri itfaiyecilik var' dedi. Ben de 'evet efendim' dedim. Ama onların meslek olarak kabul edilmesi için verdiğim önergeye ret oyu verdiklerin hatırlattım. Sayın Bahçeli bu konuda da kurmaylarına talimat verip yasal çalışma yapılmasını istedi. Çok olumlu yaklaştı."

SERTEL: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN HER KAPIYA GİDERİM

Bahçeli ile yaptığı bu görüşmenin infaz koruma memurları ve itfaiyeciler için olumlu sonuçlanacağını umduğunu belirten Sertel, "Ben bu işi çözmek için her kapıya giderim. Adalet Bakanına da mektup yazdım. TBMM'deki tüm milletvekillerine de mektup yollayıp destek istedim. İki iş çözülürse en büyük mutluluğu ben duyacağım. Bizim oyla filan işimiz yok. Hakkın teslim edilmesi bizim için çok önemli. Kişisel olarak kendim ve yakınlarım için bir şey talep etmem. Ama mağdur eden yapıların her zaman yanında olurum" diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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