CHP'li Taşkın: Güvenceli istihdam gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, üretimi artırmanın yetmediğini belirterek, "İstihdam temelli üretimi artırmak gerekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın , üretimi artırmanın yetmediğini belirterek, " İstihdam temelli üretimi artırmak gerekiyor. O da yetmiyor istihdam ama güvenceli istihdam gerekiyor" dedi.

CHP tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, esnaf ve iş insanları katıldı. İstihdamla ilgili önce alan ve sektör temsilcilerine gideceklerini söyleyen Taşkın, "Sürekli sahadayız. Bizim iktidar olacağımıza yönelik algı oluşmuş ki istihdam yönetim meselelerini nasıl çözeceğimizi soruyorlar. Bunu vurgulamalıyım ilk yanıtımız şudur; önce alan sektör temsilcilerine gideceğiz. Bu alanların bileşenleri işin erbabı ne düşünüyor. Mevzuattan mı, kurallara uyulmamasından mı kaynaklanıyor. Önce dinleyeceğiz. Bunları raporlaştırıp genel başkanımıza ileteceğiz ve genel başkanımız bunu kamuoyu ile paylaşacak. Bu üçüncü çalıştayımız oluyor" dedi.

'HİÇ KİMSENİN HAYATINI ÇALMAK HAKKIMIZ DEĞİL'Üretimin tek başına istihdamı artırmadığını ifade eden Taşkın, "Türkiye'de konu üretimin artırılması değil sadece. Kendimizi kandırmayalım. Öyle bir dünyadayız ki üretim tek başına istihdamı artırmıyor. Örneğin Amazon robotlarla üretim yapıyor. Üretimi artırmak yetmiyor istihdam temelli üretimi artırmak gerekiyor. O da yetmiyor istihdam ama güvenceli istihdam gerekiyor. Hiç kimsenin hayatını çalmak hakkımız değil. Güvenceli istihdamın getirdiği üretken mutlu insanın verimliliği, üretimi artırdığı zaten biliniyor. Emekten emekçinin hakkında kıstığımızda günün sonunda kim kazanıyor ? Üreten mutlu insanlardan daha fazla verim alındığına inanıyoruz. Sosyal demokrat bir parti bütün bunları dengelemekle yükümlüdür. Bu da mümkündür. diye konuştu.'YÜZDE 25'E YAKIN GENÇ İŞSİZLİĞİ VAR' 'Eğitimli gençlerin istihdama katılamadığını belirten Taşkın, şöyle konuştu: "Türkiye'de iş gücüne dahil olabilecek ama olmayan 31 milyon insan var. Çalışabilir nüfusumuzun yüzde 49'u çalışıyor. Bunların da çok ciddi bölümü kayıt dışı. TÜİK bile devlet kurumu kayıt dışı diye bir kategori ile rakamlar paylaşıyor. Pandemi ile birlikte kadınların sınırlı olan istihdamı çok ciddi bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Hatta yüzde 4'ten 1'lere düştüğünü dair bilgiler geliyor. Bunlar da çok vahim. Bir ülkenin emeklilik sistemini taşıyan gençlerin üretime katılmasıdır. Bugün 23 milyon insan 13 milyon insanın emekliliğini taşıyor. 23 milyon sayısı 40 milyon olsaydı emeklilerimiz belki 5 bin lira alacaktı ortalama ve bunlar zincir olarak birbirine bağlı. Neden eğitimli gençleri özellikle istihdama katamıyoruz. Yüzde 25'e yakın genç işsizliği var. Eğitimli gençleri istihdama katamıyoruz çünkü katma değeri yüksek alanlarda çalışır gençler. Böyle alanlarımız yok. Böyle alanlar olsa genç istihdamı artacak. Türkiye hala Ar-Ge mevzusunu kavramış değil. Şöyle bir hayal kuralım Biontec'i Türkiye'de biz üretseydik 130 milyar dolara yakın parayı Türkiye ekonomisine alacaktık. Bunu yapabilmek tercihlerle alakalıdır. Teknikle alakalı değil. Bilim alt yapısı var bu ülkenin. Sonuç bu oldu."- Darıcakocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz