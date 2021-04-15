CHP'li Tanal TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için Meclis'e itfaiye geldi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'deki odasının penceresine "128 milyar dolar nerede?" yazılı bir pankart astı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tam karşısında bulunan odasına pankart asan Tanal, kısa sürelim bir gerilim yaşanmasına neden olurken, pankartı indirmek için Meclis'e itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerinin pankartı indirmek için merdiven yükseltme hamlesine CHP'li vekiller pankartı geri çekerek yanıt verdi. Tanal, itfaiyenin uzaklaşmasının ardından pankartı yeniden astı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'ye "128 milyar dolar nerede?" afişi astı. Yaptığı eylem sonrasında Halk TV'ye konuşan Mahmut Tanal, ''Bu 128 milyar doları ne yaptılar? Gençler için mi harcadılar? İşsizliği bitirmek için ne yaptılar? Ben bir parlamento üyesiyim. Bu paraya ne olduğunu sormaya hakkım var'' diye konuştu.

"BAKANLIĞA SORDUM CEVAP VERMEDİLER"

Odasının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tam karşısında olduğunu söyleyen Tanal, ''Ben Bakanlığa bu paranın akıbetini sordum, bana cevap vermediler'' dedi.

PANKARTI KALDIRMAK İÇİN İTFAİYE EKİBİ GELDİ

Tanal'ın Meclis'e astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartını indirmek için itfaiye ekibi geldi. Öte yandan birçok CHP'li vekil, Tanal'ın odasında yer aldı. İtfaiye ekipleri pankartı indirmek için merdivenlerini yükseltirken, milletvekilleri pankartı geri çekti.

İTFAİYE UZAKLAŞTI, PANKART TEKRAR ASILDI

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yaptığı açıklamada "Pankartı yeniden asacağım" diyen CHP'li Tanal, itfaiye görevlilerinin uzaklaşmasının ardından "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankartı tekrar odasının camına astı.