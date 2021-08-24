CHP'li Şahin'den Büyükşehir Belediyesinin restorasyon ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Şahin'den Büyükşehir Belediyesinin restorasyon ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

CHP'li Şahin'den Büyükşehir Belediyesinin restorasyon ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Büyükşehir Belediyesinin daha önce ihaleye çıkıp restorasyonunu yaptığı 7 binayla ilgili aynı süreci yeniden başlattığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Büyükşehir Belediyesinin daha önce ihaleye çıkıp restorasyonunu yaptığı 7 binayla ilgili aynı süreci yeniden başlattığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, beraberindeki milletvekilleri ve partililerle Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal'ın söz konusu 7 binayla ilgili bazı iddialarda bulunduğunu anımsattı.

Binalarla ilgili parsel bilgilerini de paylaşan Şahin, "21 Haziran 2021'de, 2021/316675 ihale kayıt numaralı Büyükşehir Belediyesine ait parsellerde restorasyon yapım işi tamamen Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilmiştir. İhale kapsamındaki işler içerisinde iddia edilen parsellerin hiçbirinin restorasyonu bulunmamaktadır." dedi.

Şahin, a?????razi satışı iddialarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Antakya'da fuar alanı diye bir alandan söz etmektedirler. Orası fuar alanı değildir. Çadır kurularak 1-2 kez fuar yapılan, alt yapısı olmayan bir arsadır. Şu anda EXPO alanlarında iki tane tertemiz, alt yapısı tamamlanmış, şehrimize yakışan iki fuar merkezi yapılmıştır. Gidip görsünler. Burası bazılarının iddia ettiği gibi deprem toplanma alanı da değildir. İlgili kurumların tespit ettiği deprem toplanma alanları bellidir. Bu arsa o alanlar içinde değildir, çok ciddi şekilde kar edilerek satılması planlanan ve halkımızın yararı için kullanılacak bir arsadır."

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CHP'li Şahin'den Büyükşehir Belediyesinin restorasyon ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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