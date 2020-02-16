CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3)

16.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:41

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİ

Mersin'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal eden Alptekin Eser, oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sahneden indi. Partililerle tek tek tokalaşan Eser, yaşananlara tepki gösterdi. Alptekin Eser'in adaylığının düşürülmesinin ardından tek liste ile seçime giden mevcut başkan Adil Aktay, 459 geçerli oyun 428'ini alarak, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: DHA