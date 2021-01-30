CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var
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CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

30.01.2021 22:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:40
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

3 vekilin istifası sonrası CHP içerisinde fırtınalar koparken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten imalı bir mesaj geldi. Böcek, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" sözleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

3 vekilin istifasıyla sarsılan CHP'de sular durulmuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Muhittin Böcek'in dikkat çeken mesajında, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" ifadesini kullandı.

CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

KORONA TEDAVİ SÜRECİNDE PARTİSİNE ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Böcek, Kovid-19 tedavisi sürecinde CHP içerisinde yaşananlara tepki göstererek, "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'eleştiri' mektubu yazan üç milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etmişti.

Meclis'te yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini ve gerekçelerini açıklayan vekiller, rahatsızlıklarını ifade ettikleri 6 maddelik taleplerini 26-27 Ocak'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını söyledi.

Önerilerine yanıt gelmediklerini söyleyen, Yalova Milletvekili Özcan Özel, açıklamasında, partisinde "yalnızlaştırıldıklarını ve dışlandıklarını" savundu.

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