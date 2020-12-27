CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi
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CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi

27.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:09

Eski sevgilisi Metin Avcı tarafından Muğla'da boğularak öldürüldükten sonra varile konulup üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in acılı babasına geldiği iddia edilen telefon herkesi şoke etti. CHP'li bir vekilin baba Gültekin'i davadan geri çekilmesi için telefonla aradığı öne sürüldü.

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine 21 Temmuz'da ulaşılmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında Gültekin'in katilinin eski sevgilisi Metin Avcı olduğu belirlenmiş ve Avcı tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili dava devam ederken, önemli bir iddia gündeme getirildi.

Gazeteci Fatih Çekirge Gültekin'in acılı babasına CHP'li bir Muğla milletvekilinden bir telefon geldiğini öne sürdü. Konuyu köşesine taşıyan Çekirge, CHP'li vekilin aileden davadan geri çekilmesini istediğini iddia etti.

"NASIL BÖYLE BİR AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNABİLİR?"

Babanın gelen teklif karşısında önce şoke olduğunu sonra ise "Bunu duymamış olayım" dediğini yazan Çekirge, "Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir?" diyerek yaşanan olay isyan etti.

KATİLİN ANNESİNİN PARTİ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katil Metin Avcı'nın annesinin CHP ilçe yönetim kurulu üyesi olduğunu ve korkunç olaydan sonra istifa ettiğini belirten Çekirge, konunun bir an önce açığa çıkması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarından sonra aranmasına başlanan Gültekin'in cesedi, 21 Temmuz'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varilin içine konulduğu ve yakıldığı tespit edilmişti. Avcı'nın daha sonra ise varili, üzerine beton dökerek gömdüğü aktarılmıştı.

CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi
Haber Yorumları (2)
ADALET: Gündem değişmiyor buldunuz madeni ordan yürüyün değişir biliyorsunuz
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SMMM: Cehape ahepe mehape hedape saadet bu ülkenin başına gelmiş en korkunç sömürü sistemleridir
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