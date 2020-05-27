CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Koyurga, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Öte yandan alınan bilgiye göre CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek. Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

ERDOĞAN 4 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözaltına alınan Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın yanı sıra, CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında da avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

"AĞIR HAKARET VE SALDIRIDA BULUNMUŞTUR"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, CHP'li Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Dilekçede, "Şüpheli, Twitter üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi

Kaynak: İHA