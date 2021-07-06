CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı'nın parçası olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLERİNİ İLETİYORUM"

Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu - Haberler
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