CHP'li Karaca: "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Karaca: "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır"

CHP'li Karaca:
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, barınma sorunlarını duyurmak için Ankara'ya gelen gençlerin gözaltına alınmasını eleştirerek, "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır.

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, barınma sorunlarını duyurmak için Ankara'ya gelen gençlerin gözaltına alınmasını eleştirerek, "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır." dedi.

Karaca, partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmak isteyen gençlerin, Ankara'ya girişlerinin engellendiğini söyledi.

Eğitim ve barınma hakkı ile yetmeyen bursları için seslerini duyurmak üzere Ankara'ya gelen 150'yi aşkın kişinin, gözaltına alınarak karakollarda ifade için bekletildiğini dile getiren Karaca, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Gençlerin taleplerini anlatan Karaca, "'Barınmak istiyoruz' demek Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine göre suçtur? 'Açız, bize verdiğiniz burs yetmiyor' demek Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır. Anayasal hakkını kullanmak, ne zamandan beri suç olmuştur?" diye konuştu.

Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana indi

Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana indi

 Tüm hesaplarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları

Tüm hesaplarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları

 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları 6 maddede sıraladı: Şahit olun

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları 6 maddede sıraladı: Şahit olun

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title