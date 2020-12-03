CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı Youtube kanalında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyledi. Gürsel Tekin bu ismin herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu ifade etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklama CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen CHP'nin adayının hazır olduğunu söyleyen Tekin, merak uyandırdı.

Youtube'da Polemik Haber'in konuğu olan CHP İstanbul Milletvekil Tekin, Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren açıklamalar yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ifade eden Tekin şunları söyledi: "Millet ittifakının lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz."

"PARTİMİZİN İÇİNDEN BİR İSİM"

"Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır" şeklinde cevap verdi. Kaynak: CHP'li Gürsel Tekin'den bomba Cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Herkesin kabul ettiği bir isim"