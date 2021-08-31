CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Mudurnu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Duman'ın düştüğünü fark eden yakınları ve mahalledeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, tedavisi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Genç başkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duman'ın düştüğü bölgede polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Gülben Ergen Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:34:35. #1.15#

title